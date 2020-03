Leïla Mezian-Benjelloun et Noureddine Bensouda reçoivent la Légion d’Honneur (PHOTOS)

La présidente de la Fondation BMCE Bank, Leïla Mezian-Benjelloun et le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda ont été décorés, ce mardi à Rabat, de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur de la République française.

Cette décoration a été remise aux deux personnalités marocaines, au nom du président de la République française, par l’ambassadeur de la République française au Royaume du Maroc, Hélène Le Gal, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités marocaines et françaises du monde diplomatique, politique et des affaires.

Dans une allocution de circonstance, Le Gal a rappelé le parcours exceptionnel de Leïla Mezian-Benjelloun et ses engagements en faveur de l’éducation, de l’environnement et de la culture, aussi bien sur le plan national qu’international.

“Grâce à votre volonté farouche de voir les plus fragiles accéder à l’éducation, 29.000 élèves, en 20 ans, ont été scolarisés dans le réseau Medersat. Mais ce n’est pas tout, car le programme a permis d’alphabétiser également plus de 12.000 adultes, dont, une fois encore, des femmes et des jeunes filles”, a souligné l’ambassadeur, saluant le plurilinguisme pour lequel œuvre Mezian-Benjelloun, à travers la promotion de la langue française et la valorisation des langues vernaculaires, dont l’Amazigh, dans le cadre du programme d’appui à la scolarité des jeunes marocains en milieu rural.

De même, Le Gal a relevé que depuis sa nomination en 2010, Noureddine Bensouda a entrepris d’importantes réformes, dotant ainsi la Trésorerie générale du Royaume (TGR) de “structures modernes nécessaires à l’ancrage de la démarche budgétaire de performance”.

Qualifiant Bensouda d’un des “fidèles artisans de la relation exceptionnelle qui unit le Maroc et la France”, Le Gal a mis en avant “la valeur d’exemple qu’il donne à la coopération avec la Direction générale des finances publiques” (homologue française de la TGR), “le développement de la section Maroc de la Fondation pour l’Association internationale des finances publiques, qui a été créée et présidée en France” ainsi que la “promotion de la formation des équipes de la TGR au sein de structures françaises”.

M.S. (avec MAP)