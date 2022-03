Leila Hadioui se livre à cœur ouvert (VIDÉO)

L’actrice et styliste marocaine Leila Hadioui s’est livrée à cœur ouvert sur différents aspects de sa vie.

En marge d’un défilé de mode qu’elle a organisé ce weekend à Marrakech, elle s’est prêtée à un questionnaire de Ghalia, où elle s’est confiée sur sa vie, ses ambitions et sa carrière. Hedioui a ainsi indiqué qu’elle serait capable de tout abandonner, sauf sa liberté, et qu’elle ne regrette rien de son passé.

Le mannequin ajoute qu’elle ne veut rien savoir au sujet de son avenir, et que la période la plus difficile de sa vie était le début de sa carrière. Elle a également assuré que le plus important dans sa vie est l’amour des autres.

S.L.