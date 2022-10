Leila Hadioui répond aux accusations de plagiat à son encontre (PHOTO)

Aicha Raïss, une jeune marocaine et personne à besoins spécifiques, connue pour sa relation d’amitié avec le chanteur Saad Lamjarred, a accusé l’actrice, mannequin et styliste, Leila Hadioui, d’avoir contrefait ses derniers modèles.

Plusieurs pages du réseau social Instagram ont relaté cette contrefaçon évoquée dans les accusation de Aicha Raïss. Ce qui a eu pour conséquence de faire sortir Leila Hadioui de son silence.

Et c’est via un enregistrement vidéo sur son compte officiel Instagram que la styliste modéliste a apporté un démenti formel vis-à-vis des graves accusations qui l’ont visée. « Ce n’est pas une chose qui n’existe pas ou qui est méconnue. J’ai voulu me faire plaisir en créant une touche marocaine et de maître », a écrit Leila Hadioui comme commentaire de sa publication.

A noter que Aicha Raïss a publié un post sur son compte Instagram où elle affirme que les modèles qu’elle avait annoncés au mois de février dernier ont été plagiés par la styliste Leila Hadioui.

M.R.