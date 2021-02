Leila Haddioui répond à ses détracteurs (VIDEO)

Leila Haddioui était l’invitée de l’émission «Followers» sur Chada TV. Lors de son passage, l’animatrice et mannequin a tenu à répondre à ses détracteurs qui la qualifient de «pommade jaune», le médicament le plus utilisé au Maroc pour soigner différentes pathologies. Leila Haddioui a toujours été, en effet, une touche-à-tout, ce qui lui a valu d’être surnommée ainsi.

«Je ne vous pas cache pas que ce terme m’avait dérangé. Mais je préfère être une «pommade jaune» qui bosse avec acharnement qu’attendre que quelqu’un m’envoie un billet d’avion pour Dubaï. Je veux travailler et évoluer pour subvenir aux besoins de ma fille et lui apprendre la valeur de l’argent et de la vie», a répondu l’animatrice.

Et d’ajouter: «Je n’aime pas les fainéantes. Certaines préfèrent atteindre leurs rêves facilement, sans fournir d’efforts. Il faut savoir que la beauté et la jeunesse ne sont pas éternelles».

Leila Haddioui a réussi à percer dans le mannequinat. Elle s’est essayée, ensuite, au cinéma, à la télévision, à l’animation, au chant et au stylisme. Ce qui a poussé plusieurs personnes à la surnommer «pommade jaune».

H.M.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghribea – مغربية (@maghribea)