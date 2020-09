Leila El Berrak: une chanson pour rendre hommage au petit Adnane (VIDEO)

« Ô, assassin de Adnane! », est le cri de douleur et le titre de la nouvelle chanson de Leila El Berrak. L’artiste y réagit à l’enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre abject de l’enfant tangérois, Adnane, âgé de 11 printemps à peine.

La chanson que Leila El Berrak a publié sur sa chaîne YouTube se veut un hommage posthume à l’innocente victime du prédateur, pédophile et assassin, un ouvrier de 24 ans.

L’artiste a également parlé de sa chanson et en a publié des extraits sur son compte Instagram. « En réaction au viol et à l’assassinat de l’enfant Adnane, je vous présente cette oeuvre du compositeur talentueux, Karim Slaoui. Avec l’aimable collaboration des deux mignonnes fillettes, Rania et Achwaq. La chanson a pour objectif de s’insurger contre ce genre d’actes criminels et d’abus sexuels à l’encontre de l’enfance. Faites attention à vos enfants! », a écrit l’artiste comme légende de sa publication.

Pour rappel, la tragédie de Adnane, enlevé, séquestré, violé, puis tué et enterré tout près de chez lui a fortement ému l’opinion publique marocaine, ainsi qu’elle a eu des échos dans plusieurs pays arabes et européens.

De même que ce drame a incité de nombreux internautes à exiger la peine capitale à l’encontre du pédophile assassin du garçonnet tangérois.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)