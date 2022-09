Leila Benali révèle la date de l’exploitation du gaz découvert aux environs de Larache

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a révélé la date des délais qui permettront au Royaume d’exploiter les quantités de gaz naturel découvertes au large de la ville de Larache, assurant que cela sera possible dès la fin de l’année 2024.

Selon le site officiel du Parti Authenticité et Modernité (PAM), la ministre a affirmé que s’appuyant sur les résultats des études géologiques et géophysiques, l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONYYM) et son partenaire, la Société Repsol, ont procédé au forage d’un puits d’exploration et ce, durant la période allant de la mi-décembre 2021 à la mi-janvier de l’année en cours 2022.

Cette opération de forage et ce qui s’en est suivi de rapports et de conclusions préliminaires ont démontré la présence de ressources gazières dans la zone précitée, a souligné Benali, tout en précisant que si les études entreprises étayent le fait que ce projet aura des répercussions économiques efficientes, il sera procédé à l’exploitation de ce gaz naturel, dès la fin de l’année 2024, a ajouté la même source.

L.A.