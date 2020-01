Leila, accusée de chantage par un avocat: son état de santé inquiète

Le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ a décidé lundi de poursuivre Leila, la jeune femme accusée de chantage par un avocat, en état de liberté. Elle avait porté de graves accusations à son encontre, affirmant lui avoir promis le mariage à maintes reprises. L’avocat serait même le père de sa fille, dont elle vient de donner naissance. La jeune femme a finalement été incarcérée pour chantage.

Après sa libération, Leila n’est pas au bout de ses peines. Contacté par Le Site info, elle a confié avoir eu des caillots de sang à cause de l’arrêt de l’allaitement pendant qu’elle était en prison. La jeune femme souffre également de crises d’asthme.

Rappelons que Leila, à sa sortie de prison, a tenu à remercier son comité de défense, composé notamment de Me Mohamed El Haini et Abdelfattah Zahrach, préférant ne pas en dire plus pour le moment, car “toujours sous le choc”.

H.M.