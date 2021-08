Législatives: une célèbre actrice marocaine se porte candidate (photo)

La célèbre actrice marocaine, Fatima Kheir, a déclaré se porter candidate pour les échéances électorales, dont le scrutin est prévu le mercredi 8 septembre prochain.

A cette occasion, son époux, l’artiste Saad Tsouli, a tenu à exprimer son soutien inconditionnel et sa solidarité vis-à-vis de la candidature de sa moitié, via son compte Instagram. Soutien et solidarité illustrés par une photo des candidats du Rassemblement national des indépendants (RNI) de la circonscription électorale régionale de Casablanca-Settat, dont la tête de liste est Fatima Kheir elle-même.

Saad Tsouli a également commenté son post en écrivant: « Fatima Kheir, un nouveau parcours en vue de poursuivre la lutte ayant pour objectif la dignité et l’essor de la créativité marocaine. Et également la participation active et responsable dans la vie politique. Une option pour un art exprimant pleinement nos préoccupations communes! ».

A noter qu’en plus de Fatima Kheir, son mari Saad Tsouli et l’artiste Said Ait Bajja sont aussi parties prenantes dans ces échéances électorales et se portent candidats, sous les mêmes couleurs du RNI, dans la province d’Al Haouz.

L.A.