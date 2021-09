Législatives: trois partis se partagent les sièges de Marrakech

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI) se sont partagés les neuf sièges de la circonscription électorale locale de Marrakech, au titre des législatives du 8 septembre.

Le PAM s’est adjugé trois sièges (un siège dans chacune des circonscriptions du Medina-Sidi Youssef Ben Ali, de Ménara et de Guelliz-Ennakhil), après avoir obtenu 65.907 sur les 209.124 voix exprimées, font ressortir les résultats définitifs annoncés par les autorités locales. Pour leur part, le RNI et le PI ont décroché trois sièges chacun au niveau de la préfecture de Marrakech en s’adjugeant respectivement 44.738 et 36.438 voix.

Un total de 46 listes électorales ont été en lice au niveau de la circonscription électorale de Marrakech au titre de ces échéances législatives.

Ces listes sont réparties entre 16 qui étaient en course à la circonscription du Médina-Sidi Youssef Ben Ali, 16 à celle de Menara et 14 à Guelliz-Ennakhil.

S.L. (avec MAP)