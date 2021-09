Législatives: quels partis pour Casa-Anfa ?

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti Justice et Développement (PJD) se sont partagés les quatre sièges réservés à la circonscription locale de Casablanca-Anfa lors des élections législatives du 08 septembre 2021.

Selon les résultats rendus publics jeudi à la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, après le dépouillement de 100% des bulletins de vote, le RNI s’est adjugé 16.146 voix des 39.501 voix exprimées, le PI 6.139 voix, le PAM 3.713 voix et le PJD 2.999 voix.

Au niveau de cette préfecture, 50.256 électeurs ont voté sur 212.453 inscrits aux listes électorales, soit un taux de participation de plus de 23,6%.

Un total de 20 listes étaient en lice pour remporter les 4 sièges à la Chambre des représentants au niveau de la circonscription locale de Casablanca-Anfa.

