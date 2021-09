Législatives 2021: cinq partis se partagent les sièges de Salé

Cinq partis politiques se sont partagés les sept sièges réservés aux deux circonscriptions de Salé, au titre des élections législatives du 8 septembre, selon les résultats dévoilés par la préfecture.

En effet, Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête au niveau de la circonscription de Salé-ville avec 19.895 voix, devant le Parti authenticité et modernité (PAM, 9772 voix), le Parti du progrès et du socialisme (PPS, 7576 voix) et le Mouvement populaire (MP, 5446 voix).

Le taux de participation aux législatives à l’échelle de cette circonscription s’est situé à 26,36 % où quatre sièges étaient à pouvoir.

Pour la circonscription électorale de Sala al-Jadida (trois sièges), le RNI a occupé la première place en récoltant 15.825 voix, suivi du PI avec 14.096 voix et du PAM (10.533), sachant que le taux de participation a atteint 35,91 %.

Le nombre des inscrits au niveau des deux circonscriptions électorales de la préfecture de Salé a totalisé 425.643, alors que le nombre des votants s’est établi à 130.388.

