Le zoo de Rabat augmente ses tarifs

Les visiteurs du jardin zoologique de Rabat ont été surpris, ces derniers jours, par la hausse des prix d’accès.

Les adultes doivent désormais payer 70 dirhams au lieu de 50 pour accéder au zoo tandis que les enfants entre 3 et 12 ans, dont le ticket d’entrée coûtait 30 dirhams, devront débourser 50 dirhams.

Le parking privé du zoo a également augmenté ses tarifs, passant de 10 dirhams à 15.

Ce changement de prix n’a pas manqué d’indigner la Toile. Plusieurs internautes ont exprimé leur colère suite à cette revue à la hausse des tarifs d’accès au zoo de Rabat, un endroit très prisé par les habitants de la capitale.

«Nous croyions que la hausse des prix ne concernaient que les carburants et les produits de première nécessité», «Plusieurs familles ne pourront désormais plus se permettre d’aller souvent au zoo à cause de ce changement de prix d’accès. C’est dommage», «Ils ne l’ont même pas annoncé ! Plusieurs familles, ignorant la hausse des tarifs, s’y sont rendues et ont dû rebrousser chemin», peut-on lire entre autres commentaires.

H.M.