Le wali de Béni Mellal reçoit une délégation d’investisseurs et d’hommes d’affaires roumains

Khatib El Hebil, Wali de la Région de Beni Mellal – Khenifra, a reçu ce vendredi 26 novembre 2021, au siège de la Wilaya, Maria CIOBANU, ambassadrice de la Roumanie au Maroc, accompagnée d’une délégation d’hommes d’affaires et d’investisseurs roumains. A cette occasion, plusieurs unités industrielles de valorisation des produits agricoles ont été visitées aux provinces de Beni Mellal et Fkih Ben Saleh, afin de permettre à cette délégation de découvrir les perspectives et opportunités d’investissement qu’offre la Région de Beni Mellal – Khenifra.

L’après-midi du même jour, a connu la tenue d’une réunion présidée par le Wali de la Région, en présence de l’ambassadrice de la Roumanie, des membres de sa délégation accompagnatrice, du vice-président du conseil régional, des présidents des chambres professionnelles, des chefs des services extérieurs et des hommes d’affaires et investisseurs de la Région de Beni Mellal – Khenifra. Cette réunion était l’occasion pour exposer les opportunités d’investissement que peut offrir la région de Beni Mellal – Khenifra, échanger les expériences et l’expertise entre les hommes d’affaires et investisseurs roumains et leurs semblables à la région et trouver des moyens pour développer les relations économiques bilatérales entre ces investisseurs et les différents acteurs de la région.

A cette occasion, le Wali de la région a évoqué les fortes relations d’amitié et de coopération existantes entre le Royaume du Maroc et la République de la Roumanie, qui reposent depuis plus d’un demi-siècle sur un partenariat solide et durable visant le développement des deux pays. Il a également souligné que cette visite représente une opportunité de tisser une relation de solidarité entre les hommes d’affaires et investisseurs roumains et la région de Beni Mellal – Khenifra, à travers la création de projets d’investissement particulièrement dans les secteurs prometteurs de la région, tels que l’industrie agroalimentaire, le tourisme durable, les énergies renouvelables, l’économie verte et le secteur minier.

Khatib El Hebil a également passé en revue les potentialités de la région, tels que les ressources humaines et naturelles, les atouts agricoles, touristiques et miniers et les infrastructures majeures de la région de Beni Mellal – Khenifra, qui sont des particularités qui contribuent au renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de la région. Il a également évoqué les efforts fournis par les différents acteurs de la région dans la valorisation des potentialités de cette dernière, le relancement de l’économie régionale et la création des opportunités d’emploi. Ces efforts, ayant permis l’amélioration des conditions d’investissement et la promotion des TPE et PME dans la région.

De son côté, l’ambassadrice de la Roumanie au Maroc a exprimé sa joie face à l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de la part des responsables de la région. Elle a également souligné que cette visite qui s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par l’ambassade de la Roumanie à Rabat, vise à renforcer la coopération bilatérale conformément aux relations politiques fortes qui lient les deux pays. Mme. Maria CIOBANU, a également exprimé son admiration par rapport au dynamisme économique que connait la région, notamment à travers les projets visités, et a indiqué que la Région de Beni Mellal – Khenifra, qui recèle d’énormes potentialités et de multiples opportunités d’investissement, représente désormais un centre d’intérêt pour les investisseurs en République Roumaine, et a ajouté que l’ambassade de ce pays à Rabat travaillera sur le renforcement des ponts de coopération entre les hommes d’affaires en Roumanie et la région de Beni Mellal – Khenifra.

Lors de son intervention, le président de la Chambre Roumaine de Commerce d’Industrie et de Services, a souligné que les produits dont dispose la région sont au cœur de l’intérêt des commerçants roumains et a également exprimé sa volonté d’établir des relations commerciales avec la région de Beni Mellal – Khenifra, notamment avec la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la région afin d’échanger des informations et de développer des relations de coopération dans plusieurs domaines, tels que les nouvelles technologies, et autres.

Pour sa part, le Vice-Président du Conseil Régional de Beni Mellal – Khenifra a souligné que le conseil est prêt à développer des relations de partenariat et de coopération avec les investisseurs roumains, et qu’il reste à leur disposition pour qu’ils puissent bénéficier de toute opportunité d’investissement offerte par la région.

A noter que cette rencontre a été marquée par la présentation d’exposés par le directeur régional de l’agriculture, le délégué régional du commerce et de l’industrie, le directeur du centre régional d’investissement, le délégué régional du tourisme, le directeur régional de l’environnement et le directeur de la SUTA, au cours desquelles les différents intervenants ont mis en exergue les potentialités de la région et les efforts déployés par les différents secteurs de production pour l’amélioration des conditions d’investissement dans la région.