Le vrai du faux autour du coronavirus au Maroc

Le Coronavirus, qui a fait des milliers de morts dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. Entre intox et bonnes informations, certains citoyens ne savent plus à quel saint se vouer.

Faux :

Il est possible d’attraper le coronavirus en recevant un colis en provenance de Chine: Certes le Coronavirus peut survivre quelques heures dans le milieu extérieur sur des surfaces sèches, mais le temps et les conditions de transport d’un colis suppriment les risques de contamination.

Le coronavirus est transmis par la nourriture chinoise

Les antibiotiques sont efficaces face au virus

Les masques protègent d’une contamination : Les masques sont utiles pour les porteurs du Coronavirus, afin qu’ils évitent de contaminer d’autres personnes.

Fréquenter des personnes asiatiques augmente les risques

Les États-Unis ont un vaccin contre le Coronavirus

Les écoles du Royaume vont fermer

Manger de l’ail peut protéger du coronavirus

«Le coronavirus, c’est une arme biologique»

Un brevet lié au nouveau Coronavirus a été déposé en 2003

Les changements de température affectent le virus

Vrai :

Six cas d’infection ont été enregistrés jusqu’à présent au Maroc. Le report des manifestations sportives et culturelles programmées au Maroc et l’annulation des rassemblements de masse.

La suspension, par la Royal Air Maroc (RAM), des vols à destination et en provenance de la Chine et de l’Italie.

Il est important de respecter les mesures préventives recommandées par le ministère de la santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

M.S. (avec MAP)