Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc

Le Coronavirus, qui a fait des milliers de morts dans le monde, et est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre les intox et les bonnes informations, pour une meilleure sensibilisation.

Un communiqué de Maroc Telecom annonce l’accès gratuit à Internet à partir du mardi 17 mars. FAUX

Le numéro “5757” est mis à la disposition des citoyens afin de signaler tout augmentation des prix. FAUX

Le président du Chabab de Mohammedia, Hicham Aït Menna, est contaminé par le Coronavirus. FAUX

Le roi Mohammed VI ordonne la création d’un fonds spécial dédié à la gestion du Coronavirus. Ce fonds, doté de 10 milliards de dirhams, sera réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical et au soutien de l’économie nationale. VRAI

En réponse à la demande de Fatwa adressée par Amir-Al Mouminine au conseil supérieur des Oulémas, l’instance chargée des Fatwa recommande la fermeture des mosquées pour les 5 prières et celle du vendredi à partir de ce lundi 16 mars. VRAI

Fermeture à partir de ce lundi des cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité. VRAI

Les membres du gouvernement marocain ont été testés négatifs au coronavirus. VRAI

Le ministère de la Santé a renforcé son outil de communication et d’information sur le coronavirus par le lancement d’un numéro dédié à l’aide médicale urgente “Allô SAMU 141”. VRAI

S.L. (avec MAP)