Le verdict est tombé dans l’affaire du président de la commune de Louta

Le polémique président USFPiste de la commune rurale de Louta, province d’Al Hoceima, a été condamné, jeudi, à deux mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 500 DH, par le tribunal de première instance d’Al Hoceima.

Les faits qui sont reprochés à Mekki El Hannoudi, c’est d’avoir incité à la violation du couvre-feu nocturne ramadanesque, instauré par les autorités compétentes, de 21 heures à 6 heures du matin.

Via un poste sur sa page Facebook, El Hannoudi avait écrit que, concernant sa commune, le couvre-feu aura lieu à partir de 23 heures, et non de 21 heures, et que les cafés et les commerces de Louta pourront restés ouverts.

Le président de la commune avait précisé à Le Site info arguait sur les spécificités de sa commune: population très restreinte, les habitations sont éloignées les unes des autres et les rares cafés fréquentés par le même clientèle.

M.S.