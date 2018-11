Le “vendeur de master” écroué à Fès

Le fait avait suscité de vives réprobations par le public et plus particulièrement sur la toile. Le point de non-retour avait été atteint quand des enregistrements téléphoniques furent dévoilés sur les réseaux sociaux révélant des conversations ou l’enseignant proposait, moyennant argent (40.000DH), la livraison d’un master du “droit aux litiges publics” clé en main pour ainsi dire. Le diplôme était assujetti d’une garantie de réussite et d’une mention à la fin de cursus.

C’est le Procureur général du Roi auprès de la Cour d’appel de Fès qui a ordonné son arrestation. Neuf autres personnes trempées dans ce malencontreux dossier dont une professeure et un fonctionnaire exerçant à l’Université qui comparaissaient en état de liberté provisoire ont vu leur audience reportée de cinq semaines, afin de préparer leur défense et aussi du fait de l’absence du plaignant, le Doyen en l’occurrence.