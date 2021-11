Le variant Omicron diminue-t-il l’efficacité des vaccins? Dr Hamdi répond

Le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé a déclaré que de nombreux pays ont entamé des études et des recherches concernant le nouveau variant Omicron et de son effet sur l’efficacité des vaccins contre la covid-19 de par le monde.

Dans un message vocal parvenu à Le Site info, Dr Tayeb Hamdi a affirmé que les résultats des études et recherches précitées seront fin prêts dans deux semaines, sachant que le Royaume a déjà décidé la fermeture de ses frontières avec tous les pays, dans l’attente desdits résultats.

De même que le praticien a assuré que le nouveau variant est à haut risque et à la propagation rapide et que, de ce fait, la grande vigilance doit être de mise en respectant strictement les mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités compétentes marocaines.

Aussi, Dr Hamdi a-t-il lancé un appel aux citoyens en vue de l’adhésion massive à la campagne nationale de vaccination. Ceci, car la seule solution pour se prévenir de cette nouvelle souche dangereuse du coronavirus, selon lui, est de se faire vacciner. De surcroît, il a également incité à la prise de la troisième dose du vaccin afin de parvenir à renforcer l’immunité de tout un chacun. Une personne avertie… N’est-ce-pas?

Larbi Alaoui