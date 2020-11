Le vaccin protège-t-il contre une deuxième contamination ? La réponse d’un spécialiste

A l’annonce que les citoyens marocains vont bientôt bénéficier d’une opération de vaccination massive, Le Site info a posé à un virologue la question de savoir si ce vaccin protège contre une deuxième contamination.

« La composition de ce virus est nouvelle et il est difficile de tout savoir à son propos », nous a d’emblée répondu le directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II de Casablanca, Moulay Mustapha Naji. « Nous avons encore besoin de savoir si les personnes auront besoin d’un vaccin saisonnier ou si un seul vaccin suffira pour se prémunir toute la vie », a-t-il encore expliqué.

Et Naji d’ajouter : «Certains virus sont stables et ne nécessitent qu’une prise pour s’en prémunir tandis que d’autres requièrent un vaccin saisonnier, car ils mutent et apparaissent sous une nouvelle composition.»

S.Z.