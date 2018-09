Le trublion Turki Al-Sheikh fait les yeux doux au Maroc

Bien connu pour ses sorties tapageuses et parfois paradoxales, le Maroc en sait quelque chose, le non moins célèbre homme du sport de l’Arabie saoudite et président de l’Union des associations arabes de football (UAFA), Turki Al-Sheikh, à travers un tweet, a fait les yeux doux au Royaume.

Cette fois-ci, en contradiction flagrante avec son alignement total à la cause américaine (Coupe de Monde 2026), voilà que le trublion Al-Sheikh, nous gazouille d’un de ses tweets, dont il est passé maître. L’homme nous y envoie un bien singulier message. Il est dit qu’en cas de retrait du Cameroun de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc aura son plein soutien de sa part ainsi, que de celle de l’UAFA.

Qu’est-ce à dire que ce retournement de situation ? Celui qui nous a méprisé le temps d’une trahison, aujourd’hui nous tend la main pour peu qu’on lui demande de le faire. Décidément le football, en son fond et sa forme, a de ces paradoxes que la raison ne saurait entendre.

En attendant la décision d’organiser ou non la Coupe d’Afrique au Cameroun ou au Maroc, revient à la CAF et non à l’UAFA, Dieu merci serait-on tenté de dire. Ce ne sera qu’en ce dimanche, à Sharm Sheikh, que bien des lanternes seront éclairées, quant à cette question qui semble tant le tourmenter.

Dans cette tentative de rapprochement bien maladroite et mal à propos, peut-on y voir autre chose qu’un Turki Al-Sheikh tentant de redorer un blason que lui ont terni les ‘’arabo-africains’’ ? Une pensée qui tarauderait plus encore, au regard de son évincement ou de sa prétendue démission de la tête du Pyramids FC égyptien (second du championnat actuellement), après que tout un stade l’ait hué lors de sa dernière sortie, victorieuse de surcroit. Il avait bâti ce club à coup de millions (une quarantaine de millions d’USD) pour remplacer l’équipe d’Assiouty Sport après la tragédie qu’avait connu le football en Egypte.

M.J.K