Le tram de Casablanca change ses horaires pour Aïd Al Adha

The Economist a publié le classement annuel des villes les plus agréables à vivre.

En ce qui concerne les jours fériés des 20, 21 et 23 août, ainsi que le vendredi 24 août, le tableau de marche habituel conçu pour les jours fériés sera appliqué, avec des fréquences comprises entre 6min30 et 10min pendant la journée.

Les premiers départs de tramway des terminus Sidi Moumen vers Facultés, Sidi Moumen vers Ain Diab, Ain Diab Plage et Facultés auront lieu respectivement à 12h00, 12h15, 13h47 et 13h40.