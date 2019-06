Le trafic très perturbé par une grève à l’aéroport Mohammed V

Des arrêts de travail intempestifs et répétitifs observés depuis samedi par les employés bagagistes de la société GPI ont provoqué une perturbation du trafic au niveau de l’aéroport Mohammed V à Casablanca.

Samedi, plusieurs vols de la Royal Air Maroc ont été retardés et la livraison de bagages à l’arrivée des vols a connu des retards à cause de ces arrêts intempestifs qui se poursuivent aujourd’hui entraînant une paralysie de quelques heures de l’activité des vols à l’aéroport en dépit de l’intervention des autorités et des responsables de l’aéroport.

Comme plusieurs compagnies aériennes, Royal Air Maroc sous-traite à cette entreprise (GPI) le chargement et le déchargement des bagages en soute au niveau de l’aéroport Mohammed V-Casablanca. Par conséquent, ses vols sont affectés par cette situation.

Dans un communiqué parvenu à Le Site info, la compagnie nationale indique qu’elle mettra tout en œuvre pour faire face aux éventuelles perturbations. Ses équipes aux aéroports et ses services commerciaux dans les agences et dans les centres d’appel sont mobilisés pour informer les clients et limiter les désagréments provoqués par ce mouvement.

La compagnie nationale présente ses excuses aux clients affectés par cette situation indépendante de sa volonté. Elle invite également tous ses clients à vérifier les informations sur leurs vols avant de se rendre à l’aéroport.

Les renseignements sont disponibles sur le site www.royalairmaroc.com, et sur les numéros :

+212 522 48 97 97

08 02 02 02 02

08 90 00 08 00