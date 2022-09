Le torchon brûle entre le comédien Taliss et «un collègue» (PHOTO)

Une publication sur le compte officiel Instagram du comédien Abdelali Lamhar, plus connu sous le surnom de « Taliss », a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux

Le texte de ce post, très long, porte des accusations graves contre un collègue de Taliss qui dénonce ses agissements envers de nombreux jeunes artistes. Mais cependant, sans nommer le « mis en cause » dans cette publication où Taliss a envoyé un message chiffré et mystérieux à « X ».

En revanche, Abdelali Lamhar a expliqué avoir toujours essayé d’ignorer ce mystérieux collègue, mais que celui-ci n’as pas cessé de s’attaquer à lui. Taliss a également confié qu’il compte révéler l’identité de cette personne, dans les prochains jours.

« Je donnerai prochainement son nom et je révèlerai les preuves qu’il détient sur certaines personnes et avec lesquelles il exerce menaces et chantage sur elles », a souligné le comédien. Un message qui sonne comme une « déclaration de guerre » de Taliss contre son collègue et « dont les débuts seront bientôt annoncés publiquement et officiellement », a-t-il asséné.

L.A.