Le torchon brûle entre Dounia Batma et Mohamed Al-Turk

Mohamed Al-Turk a porté plainte contre son épouse, la chanteuse Dounia Batma, après que celle-ci a saisi la police de Marrakech et accusé le producteur bahreini d’adultère.

Une source proche d’Al-Turk a confié au site people «Ralia» que les services sécuritaires ont effectué une descente, vendredi, dans son domicile après avoir reçu la plainte de l’artiste. A leur arrivée, ils ont trouvé le producteur seul, en train de dormir, et ont dû quitter les lieux après les avoir inspectés.

Samedi, Al-Turk s’est dirigé à la préfecture de police de Marrakech et a porté plainte contre la chanteuse pour calomnie et diffamation. Le producteur a également demandé des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.

Rappelons que la semaine dernière, Dounia Batma a porté une demande de divorce auprès du Tribunal des Affaires familiales de Marrakech.

Après des échanges houleux sur les réseaux ces derniers mois, la chanteuse a franchi le pas pour se séparer légalement de son mari et père de ses deux filles. D’après des informations dont dispose Le Site Info, le Tribunal a décidé de reporter l’affaire au 21 novembre prochain, afin de permettre aux différentes parties de préparer leurs arguments.

Il est à noter que Mohamed Al-Turk est poursuivi en état de liberté provisoire dans une autre plainte de la chanteuse pour adultère et extorsion.

H.M.