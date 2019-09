Le torchon brûle entre Chorouk Chelouati et son mari (VIDEO)

Il y a de cela cinq mois, l’ancienne miss monde arabe, la Marocaine Chorouk Chelouati, convolait en justes noces avec un Irakien lors d’une cérémonie de mariage digne des milles et une nuits à Rabat.

Sauf que le conte de fées a malheureusement pris fin. Chorouk a décidé de mettre un terme à son union après avoir découvert que son mari l’avait trompée avec une Marocaine aux Emirats Arabes Unis.

Plusieurs médias l’ont en effet annoncé, avant que l’ancienne miss monde arabe ne brise le silence à ce sujet pour confirmer la nouvelle sur son compte Instagram. «Il y a une grosse différence entre l’abandon et la trahison. Une personne sale ne peut pas passer sa vie avec quelqu’un de digne. Dieu prendra ma revanche contre la fille de mon pays tandis que la justice suit son cours», a-t-elle écrit.

Après avoir entamé la procédure de divorce et effacé toutes ses photos avec son mari sur ses réseaux sociaux, Chorouk, invitée à l’émission de Mourad Achabi sur Télé Maroc, a révélé avoir été violentée par son mari, preuve en photo. La jeune femme y apparaît dans un état lamentable, hématomes au visage, yeux enflés… les internautes étaient sous le choc.

Après ces révélations fracassantes, son mari est sorti de son silence pour dévoiler les vraies raisons du divorce sur Facebook Live. Selon lui, Chorouk «s’habillait trop sexy», ce qui n’était pas à son goût. «Je suis un homme oriental et je refuse que ma femme s’affiche ainsi. Elle ne me respecte pas, ne m’obéit pas. J’ai toujours aimé les femmes qui s’habillent décemment et qui se respectent», a-t-il expliqué.

Chorouk Chelouati, quelques heures après, a réagi aux propos de son mari, assurant qu’elle a toutes les preuves pour démontrer que ces informations sont totalement fausses. Elle a également publié une photo d’elle, le visage tabassé, dans un hôpital à Paris, en train de recevoir les soins nécessaires après avoir été violentée par son mari.

S.L.