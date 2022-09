Le suicide d’un jeune médecin au CHU Ibn Rochd choque la toile (PHOTO)

Le CHU Ibn Rochd a été le théâtre d’un fait macabre en ce début de mois de septembre. Un jeune médecin s’est donné la mort à l’enceinte de l’hôpital.

La Commission Nationale des médecins Internes et Résidents (CNIR) et la toile marocaine se sont indignés face au drame. Le défunt, Yassine Rachid, était un docteur dans le service d’urologie de la structure. Le jeune médecin se serait donné la mort par pendaison dans sa chambre au sein de la structure.

D’après un communiqué de la CNIR, dont Le Site Info détient une copie, le défunt aurait décidé de mettre fin à ses jours en raison de la pression qu’il subissait au sein de l’établissement. La Commission s’est d’ailleurs indignée quant à certaines pratiques au sein du CHU, dont l’objectif est d’« intimider les médecins internes et les résidents, en plus de les soumettre à une importante charge émotionnelle et psychique négative au cours de leur formation. Cela ne peut que résulter dans des dommages psychologiques et physiques pouvant être fatales ».

La Commission a par ailleurs indiqué sa volonté de lutter de n’importe quelle façon contre ces pratiques visant les médecins internes et résidents.

Sur les réseaux sociaux, l’émotion est palpable. En témoigne ce message d’une de ses collègues.

A.O.