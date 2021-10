Le styliste marocain Wachma endeuillé (PHOTO)

Issam Wachma a annoncé mardi le décès de son oncle. Sur son compte Instagram, le célèbre styliste marocain a posté un verset du Coran et écrit : «Que Dieu ait l’âme de mon oncle en sa sainte miséricorde. Il était brave et honnête. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons».

Suite à cette triste annonce, les fans de Wachma se sont empressés de lui présenter leurs condoléances, priant pour le défunt et souhaitant courage et patience à ses proches.

H.M.