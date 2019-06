Le SMIC va bientôt augmenter au Maroc

Oyez, oyez , bonnes gens! Surtout concernant le secteur privé. Non, non, il ne s’agit point du congé férié, chômé et payé de ce week-end, dont tout le monde parle puisqu’il y aura un pont, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Fitr!

Il s’agit de plus important, de plus pécuniaire, d’argent sonnant et trébuchant: l’augmentation des montants du salaire minimum interprofessionnel de croissance et du salaire minimum agricole garanti (SMIC et SMAG).

Ces augmentations avaient été officiellement décidées par l’accord tripartite entre, d’un côté l’Exécutif et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et trois centrales syndicales, de l’autre. A savoir, l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc(UGTM) et l’Union nationale du travail du Maroc (UNTM).

Et selon une source fiable de Le Site info, ces augmentations seront effectives, concernant le secteur privé, dès le mois de juillet prochain. Ainsi, le montant du SMIC sera augmenté de 10% sur deux années: 5% en juillet 2019 et 5% en juillet 2020. Le SMAG, lui, connaîtra les mêmes dispositions de pourcentage et de timing , précise la même source.

Quant aux allocations familiales, elles seront augmentées, et ainsi revalorisées comme Le Site info l’avait précédemment signalé au mois d’avril dernier, de 300DH par enfant pour les trois premiers. Pour les autres enfants de la progéniture, eux, chacun bénéficiera 36 DH supplémentaires d’allocations familiales.

Voilà une nouvelle qui mettra du baume au coeur de la classe ouvrière marocaine laborieuse! Cette augmentation du montant du SMIC et du SMAG, que d’aucuns trouvent assez dérisoire, ne manquera pas, toutefois, d’apporter un peu de joie au sein de très nombreux foyers concernés. Particulièrement, en ces jours de fête religieuse et familiale d’après la fin du mois sacré de Ramadan.

A cette occasion, Le Site info présente ses voeux les meilleurs aux bénéficiaires, ainsi qu’à tous les Marocains et aux musulmans de par le monde! Aïd Al-Fitr moubarak!

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki