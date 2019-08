Le Smecta a-t-il vraiment été retiré des pharmacies au Maroc?

Le débat sur les médicaments à base d’argile comme le Smecta est de nouveau au coeur de l’actualité en France, suite aux conclusions de la revue médicale Prescrire. Celle-ci a été on ne peut plus claire: “Les médicaments à base d’argile, en plus de leur intérêt limité, sont contaminés par du plomb. Autant s’en passer (…) quels que soient l’âge et la situation clinique”.

Une polémique qui n’a pas tardé à s’exporter au-delà des frontières hexagonales. Au Maroc, les premières rumeurs autour de ce médicament, prescrit pour les troubles digestifs (diarrhées, brûlures d’estomac, reflux gastriques…), ont fait leur apparition.

À ce propos, le président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM), Mohamed Lahbabi, a tenu à mettre les choses au clair.

Dans une déclaration à Le Site Info, Lahbabi a tout d’abord fait savoir que “l’Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé a uniquement recommandé de ne plus prescrire le Smecta aux enfants de moins de 2 ans”, regrettant que “certains journaux et pages sur les réseaux sociaux aient relayé de fausses informations à ce sujet”.

Lahbabi a également déploré l'”amplification” des avertissements de l’Agence française concernant le Smecta, notamment les informations faisant état de l’interdiction de vente et du retrait du médicament des pharmacies au Maroc.

S.L. et R.T.