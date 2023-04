Le site OCP Khouribga renforce son recours en eaux non-conventionnelles (VIDEO)

Dans la continuité des activités menées dans le cadre du « Programme Eau », le Groupe OCP exploite des techniques innovantes et non conventionnelles visant à la non-utilisation des eaux douces. À cet effet, le Groupe OCP utilise des eaux non conventionnelles pour laver les phosphates après leur extraction. Au niveau du site de Khouribga, la laverie Merah Lahrach est parmi les premières au monde à utiliser des eaux usées épurées provenant de la Station d’épuration des eaux usées (STEP) sise dans la ville.

Les STEPs fonctionnent selon un procédé d’épuration biologique qui consiste en l’élimination de la pollution carbonée via trois files de traitement : eau et boue avec traitement, filtration, extraction et séchage, puis gaz avec stockage et valorisation. Ce procédé a un double objectif qui d’une part permet à OCP de recourir à des eaux non conventionnelles et par conséquent favoriser la préservation des ressources hydriques d’une part et d’autre part, éviter le déversement des eaux usées et polluées dans la nature.

Les stations d’épurations des eaux usées (STEPS)

Lancé en 2010, la STEP de Khouribga a de satisfaire l’intégralité des besoins en eau de la laverie Mrah Lahrech, produisant 5 MM3 d’eaux non conventionnelles. Depuis juin 2022, un projet d’extension y a déjà démarré visant le doublement de ses capacités de production pour atteindre 10 MM3 à horizon juin 2023.

Parallèlement, le début d’année a également été marqué par les travaux de construction de la STEP de Kasbat Tadla qui permettra la production de 2.2 MM3 d’eaux annuellement. Grâce à ce projet dont le l’opérationnalisation est prévue en mars 2023, les eaux usées de la ville déversées actuellement au niveau d’Oued Oum Er Rabia seront acheminées vers la future station de Kasbat Tadla pour épuration. Après leur traitement, les eaux épurées alimenteront les installations industrielles de lavage des phosphates de Khouribga via les conduites OCP des eaux industrielles existantes.

À l’instar de Kasbat Tadla, une troisième station dont les travaux ont également démarré en juin 2022 sera fonctionnelle dès juin 2023. La Step de Fkih Bensalah disposera d’une capacité de production de 5 MM3 et participera également aux efforts de dépollution d’Oued Oum Errabii.

Acheminement des eaux de la STEP de BENI MELLAL

En plus de ces trois STEPS qui permettront la production de 17.2 MM3 d’eau, le Groupe OCP a conclu un accord avec la province de Beni Mellal pour l’acheminement des eaux de la STEP de Beni Mellal dont la capacité de production est de 7 MM3 portant ainsi la capacité globale des 4 STEPS à 24.2 MM3.