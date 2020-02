Le scénario de Salé allait se reproduire à Oujda

Selon une source de Le Site Info, un enfant de moins de deux ans a été gravement blessé dans cet incendie, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Grièvement brûlé, l’enfant a été transporté à l’établissement hospitalier dans un état critique, indique-t-on.

Aussitôt alertés, les services de police et les éléments de la protection civile se sont rendus sur place. Ces derniers ont réussi à circonscrire l’incendie, dont les causes restent pour l’instant inconnues, poursuit la même source.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incident.

Rappelons qu’un enfant a péri lundi 17 février dans un incendie qui s’est déclaré dans un appartement au quartier Tabriquet à Salé, où il se trouvait seul, selon les autorités locales de la préfecture de Salé.

Aussitôt avisées de l’incendie, à 12h49, des équipes de la protection civile avaient été mobilisées et un camion-citerne et une ambulance étaient arrivés sur les lieux à 12h54 pour circonscrire l’incendie et éviter sa propagation aux autres appartements et aux étages supérieurs, indique-t-on de même source, ajoutant que d’autres véhicules de la protection civile, à savoir deux camions-citernes et une ambulance, étaient ensuite arrivés en renfort.