Le satellite Mohammed VI-A permet de surveiller le polisario

Le satellite marocain d’observation de la terre “Mohammed VI-A” permet de traquer les moindres mouvements du “polisario”, a déclaré, mercredi à l’ONU, l’Ambassadeur, représentant permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilale, en se félicitant que le Royaume, sous le leadership du Souverain, “a eu la chance d’entrer dans une nouvelle ère et frontière des technologies de pointe”.

“Grâce à ce satellite, conçu à l’initiative de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’est doté d’un instrument de surveillance qui nous permet de connaitre et de traquer les moindres mouvements et déplacements des séparatistes du ‘polisario’ et ce, chaque jour, chaque minute et chaque seconde”, a souligné Hilale.

Contrairement au passé, “nous sommes désormais en mesure de suivre les mouvements des séparatistes et nous en informons le Secrétariat des Nations Unies au fur et à mesure avec photos-satellite à l’appui”, a-t-il dit, ajoutant que “cela nous permet ainsi de mettre la pression sur les séparatistes du ‘polisario’ dont nous détectons et dénonçons les mouvements et les manœuvres”.

S.L. (avec MAP)