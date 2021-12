Le salon marocain de Madonna fait sensation sur la Toile (PHOTOS)

La sulfureuse et célèbre chanteuse Madonna, de son nom complet Madonna Louise Veronica Ciccone, a fait sensation sur le réseau social Instagram, avec de belles photos où elle paraît dans son salon typiquement marocain.

Madonna a récemment tenu à publier de nombreuses photos, prises dans différents angles de son sublime salon marocain, digne des Mille et Une Nuits, façon marocaine, avec un mobilier chatoyant et de beaux décors, mêlant harmonieusement l’art arabo-amazigh propre aux us et coutumes séculaires du Royaume chérifien. Dans un commentaire concis, la pop-star internationale a écrit, pour illustrer ses photos: « Dans mon petit coin, installée sur ma petite chaise, je peux être ce que je veux être ».

Pour rappel, Madonna avait fêté son 60ème anniversaire à la ville ocre. Des membres de sa famille et de nombreux amis de la star sont venus à Marrakech partager, avec faste, cet évènement avec Madonna qui, à l’occasion, arborait de beaux atours amazighs.

Larbi Alaoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Madonna (@madonna)