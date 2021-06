Le roi Salmane va-t-il passer ses vacances d’été à Tanger ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles le roi d’Arabie saoudite Salmane Ben Abdelaziz devrait atterrir à Tanger dans les prochains jours pour y passer ses vacances d’été. D’après ces informations, les préparatifs vont bon train pour l’arrivée du Souverain, habitué à passer ses vacances dans son palais, dans la ville du Détroit.

Toutefois, un responsable au sein du palais du roi Salmane a balayé ces rumeurs d’un revers de main. Contacté par Tanja7, il a indiqué que ces allégations sont totalement fausses. «Nous n’avons reçu aucune consigne concernant la réservation de chambres d’hôtels et de maisons pour les membres de la délégation qui accompagne le Souverain. Ce sont les préparatifs qui précèdent d’habitude les voyages du roi Salmane à Tanger», a précisé la même source.

Le dernier voyage du roi d’Arabie saoudite à Tanger remonte à juillet 2018. Plusieurs médias avaient expliqué que le Souverain ne serait plus revenu au Maroc à cause des tensions qui ont ébranlé les relations maroco-saoudiennes après la campagne menée par l’Arabie Saoudite contre le Maroc pendant sa course pour l’organisation de la Coupe du monde 2026.

Rappelons qu’en 2018, quelque 900 chambres dans des hôtels 5 étoiles ont été réservés et 400 voitures de luxe ont été louées à Tanger par les Saoudiens, à l’occasion des vacances du roi Salmane.

