Le roi Salmane viendra-t-il finalement à Tanger?

Dans une déclaration à l’agence MAP, Sajid avait indiqué avoir transmis au Serviteur des Lieux Saints les salutations fraternelles du roi Mohammed VI ainsi que les remerciements et l’estime du Souverain pour les efforts déployés par l’Arabie Saoudite afin de permettre aux pèlerins d’accomplir les rites du Hajj dans la quiétude. Et d’ajouter qu’il a également transmis au roi Salmane une invitation du roi pour effectuer une visite au Maroc.

