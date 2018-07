Le roi Salmane d’Arabie saoudite a-t-il annulé ses vacances au Maroc?

Les récentes tensions entre le Maroc et l’Arabie Saoudite au sujet du Mondial 2026 seraient-elles derrière la décision du roi Salmane d’annuler son séjour estival à Tanger?

Si l’on en croit les informations révélées par le quotidien arabophone Al Ayam, le roi d’Arabie Saoudite aurait décidé de ne pas passer ses vacances dans la ville du détroit cet été. Une première depuis plusieurs années.

Le journal précise que plusieurs unités hôtelières et agences de location de voiture ont reçu des appels d’Arabie Saoudite annulant les réservations faites depuis quelques mois.

Et d’ajouter que le coup de froid entre les deux pays à cause du Mondial 2026 serait derrière cette décision. L’Arabie Saoudite qui a voté pour les adversaires du Royaume pour l’organisation de la manifestation sportive, s’est en effet attirée les foudres des Marocains.

Rappelons que depuis plusieurs années, le Souverain saoudien passe ses vacances d’été à Tanger, où il possède un immense Palais. L’année passée, plus de 400 voitures de luxe et plus de 900 chambres d’hôtels avaient été réservées dans les plus grands palaces de la ville pour la délégation saoudienne. Pour les opérateurs touristiques, la venue du roi Salmane est une aubaine pour la ville. Ces derniers regrettent certainement cette nouvelle décision.

S.L.