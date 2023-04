Le Roi présente ses condoléances à la famille de feu Khalid Naciri

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de compassion et de condoléances aux membres de la famille de feu Khalid Naciri.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès du professeur Khalid Naciri, qui a rejoint Son Seigneur après une vie riche en dévouement continue et en abnégation au service de sa patrie.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses proches et à sa grande famille politique nationale, notamment au Parti du Progrès et du socialisme, ses vives condoléances et Ses meilleurs sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’entourer le disparu de Sa miséricorde et de Sa bénédiction, et d’accorder patience et réconfort aux siens.

Le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, se remémorant avec beaucoup d’estime les mérites du grand disparu. Avec ce décès, le Maroc a perdu l’un de ses hommes les plus accomplis, un homme dévoué à l’amour de la patrie et qui a lutté sans relâche pour la hisser plus haut, tout en faisant preuve d’un attachement sincère à ses constantes et causes sacrées.

Et au Souverain de poursuivre que ce sont ses nobles qualités qui ont qualifié le défunt, à juste titre, à occuper de nombreuses hautes fonctions et missions, que ce soit au niveau académique que gouvernemental ou diplomatique, et dont il s’est accompli avec savoir-faire, sagesse, discrétion et habilité.

En ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l’accueillir parmi les Vertueux.

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ». Véridique est la parole de Dieu.