Le roi présente ses condoléances à la famille d’Aziz Maouhoub

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’acteur Abdelaziz Boualil connu sous le nom de “Aziz Maouhoub”, décédé dimanche à l’âge de 81 ans.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches, amis, fans et à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion, suite à la perte de l’un des pionniers du théâtre et du cinéma au Maroc, connu pour son talent et sa créativité, rappelant sa riche carrière artistique et ses œuvres distinguées qui lui ont valu l’amour et l’admiration d’un large public.

Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder patience et consolation à la famille de Aziz Maouhoub, d’accueillir le défunt en Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et son art.

S.L. (avec MAP)