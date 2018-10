Le roi Mohammed VI se rendra au chevet des victimes du drame de Bouknadel

Ce mardi matin, le train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé au niveau de Bouknadel, faisant au moins sept morts et des dizaines de blessés.

Des sources bien informées ont indiqué à Le Site Info que le roi Mohammed VI va se rendre au chevet des victimes de cet accident tragique. Le Souverain est attendu ce mardi à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat.

Et d’ajouter que la Direction de l’établissement de santé a mis ses services en état d’alerte en prévision de la visite royale.

Rappelons que conformément aux Hautes instructions royales au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dépêchés sur les lieux de l’accident, les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat en vue de recevoir les soins nécessaires.

Le Souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation des victimes et leurs funérailles, leur exprimant ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et implorant le Très-Haut d’entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs une enquête a été ouverte en vue de déterminer les causes et les circonstances de cet accident.

R.T.