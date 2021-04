Le roi Mohammed VI se recueille sur la tombe de Feu Mohammed V

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, s’est recueilli ce vendredi sur la tombe de Feu le roi Mohammed V, à l’occasion du 10ème jour du mois sacré du Ramadan, qui coïncide avec l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

C’est en ce 10e jour du mois de Ramadan de l’année 1380 de l’Hégire (26 février 1961) que le regretté Souverain, héros de la libération nationale, s’est éteint quelques années seulement après l’accession du Royaume à l’indépendance au terme d’une lutte acharnée contre le colonialisme.

La commémoration de cet anniversaire est en soi un acte de fidélité et d’attachement sans cesse renouvelé à la mémoire d’un Roi, qui a préféré le sacrifice et les affres de l’exil au déshonneur et à la capitulation devant le colonialisme, en opposant un refus catégorique de céder sur la souveraineté nationale ou de se prêter à un quelconque marchandage avec les autorités du protectorat.

M.S.