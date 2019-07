Le roi Mohammed VI rend hommage à Abderrahmane Youssoufi

Le roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, ce mercredi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de son accession au Trône, la cérémonie de prestation de serment de 1.839 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 283 officiers femmes.

Par ailleurs, le Souverain a baptisé cette promotion du nom de maître Aderrahmane Youssoufi.

“Nous avons choisi de donner à votre promotion le nom de maître Aderrahmane Youssoufi, en hommage aux principes immuables de patriotisme, d’attachement aux symboles sacrés de la Nation et à l’intégrité territoriale du Royaume, et de défense de ses intérêts supérieurs que cette personnalité partage avec Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II et avec Notre Majesté”, a notamment déclaré le roi dans une allocution prononcée à cette occasion.

