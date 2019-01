Le roi Mohammed VI réitère son invitation à Poutine

Le roi Mohammed VI a reçu en audience, ce vendredi 25 janvier, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov.

Au cours de cette audience, le Souverain a réitéré l’invitation adressée au président russe, Vladimir Poutine, pour effectuer une visite officielle au Maroc, a indiqué un communiqué du Cabinet royal.

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe, qui effectue une visite officielle au Maroc, a transmis au roi un message d’amitié et de salutations du président Poutine, selon la même source.

Les entretiens ont par ailleurs porté sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

Cette audience a connu la participation du côté russe de Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères, Valerian Shuvaev, ambassadeur de Russie au Royaume du Maroc, et Alexandre Kintchak, directeur du département du Proche Orient et de l’Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères, et du côté marocain, des Conseillers royaux, Fouad Ali El Himma et Abdeltif Menouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, M. Nasser Bourita.

Rappelons qu’en décembre 2016, le roi Mohammed VI avait adressé une invitation au président Vladimir Poutine pour effectuer une visite d’Etat au Royaume. La dernière visite du Souverain à Moscou remonte au mois de mars 2016.

Lire aussi: Sergueï Lavrov reçu par le roi Mohammed VI

S.L.