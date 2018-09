Le roi Mohammed VI reçu par le prince héritier d’Abou Dhabi (VIDEO)

En visite aux Emirats arabes unis, le roi Mohammed VI a été reçu, ce lundi 10 septembre, par le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Au cours de cet entretien auquel ont pris part le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le conseiller royal, Fouad Ali El Himma, les deux dirigeants, qui se sont félicités du niveau des relations d’amitié liant les deux pays, ont confirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales aux niveaux politique, économique et culturel, rapporte l’agence de presse émiratie.

Et d’ajouter que plusieurs questions d’ordre bilatéral, régional et international d’intérêt commun ont été abordées.

Par ailleurs, le Souverain a assisté à la cérémonie de réception organisée en l’honneur de l’équipe émiratie de Jiu-Jitsu, qui a réalisé une belle performance lors des derniers Jeux asiatiques tenus en Indonésie.

In the presence of the Moroccan King and the Ajman Ruler, Mohamed bin Zayed receives the UAE Jiu-Jitsu team that won nine medals in the recent Asian Games in Indonesia. pic.twitter.com/jfAX1illGb

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 10, 2018