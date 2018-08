Le roi Mohammed VI prononcera un discours à la Nation ce lundi

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion du 65è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adressera un discours à son peuple fidèle.

A l’occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le roi Mohammed VI adressera lundi soir un discours à la Nation, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.