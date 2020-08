Le roi Mohammed VI présente ses condoléances à la famille de Touria Jabrane

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste compétente feue Touria Jabrane Kraytif.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une profonde émotion et affliction le décès de l’artiste distinguée feue Touria Jabrane Kraytif. En cette triste circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et ses proches et, à travers eux, à sa grande famille culturelle et artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le décès de la défunte n’est pas seulement une perte pour sa petite famille, mais aussi pour la famille artistique marocaine en général, laquelle a perdu une artiste et actrice hors-pair connue pour sa contribution abondante, active et sérieuse au développement et au rayonnement de l’art théâtral et cinématographique dans notre pays, et au service du champ artistique et culturel national, affirme le roi.

En cette douloureuse épreuve, le roi rappelle les qualités honorables de feue Touria Jabrane Kraytif, qui « bénéficiait de notre appréciation », eu égard à ses hautes qualités humaines, au dévouement et l’abnégation dont elle faisait preuve, en particulier dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, et aux valeurs de patriotisme sincère.

Le Souverain dit également partager les sentiments de la famille de la regrettée suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Haut de rétribuer amplement la défunte, de l’entourer de sa sainte miséricorde, de la rétribuer amplement des services qu’elle a rendus à la patrie et l’accueillir dans son vaste paradis.

S.L. (avec MAP)