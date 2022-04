Le roi Mohammed VI offre un ftour en l’honneur de MBZ

Eu égard aux liens solides de fraternité et d’estime mutuelle qui ont toujours uni le roi Mohammed VI au Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, et en consécration des relations d’affection permanente et de communication constante liant les deux familles sœurs, et des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis, le Souverain, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu, ce samedi, à la Résidence Royale à Salé, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, qui effectue une visite à son deuxième pays le Maroc, et a offert un Iftar en son honneur.

Ont été conviés à cet Iftar Cheikh Hamdan Ben Zayed Al Nahyane, représentant du gouverneur dans la région de Dhafra, Cheikh Hazzaa Ben Zayed Al Nahyane, vice-président du Conseil exécutif de l’Emirat d’Abou Dhabi, Cheikh Nahyane Ben Zayed Al Nahyane, président du conseil des conservateurs de la Fondation Zayed Ben Soltane Al Nahyane des oeuvres humanitaires et de bienfaisance, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, Vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires de la présidence, ainsi que plusieurs personnalités accompagnant Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane.

