Le roi Mohammed VI nomme un nouveau directeur du Protocole

Voici la traduction du communiqué du ministère :

“Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que SM le Roi Mohammed VI, a nommé M. Abdelali Belkacem, chargé de mission au ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, directeur du Protocole Royal et de la chancellerie.

Puisse Dieu préserver SM le Roi et combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de Leurs Altesses Royales les Princes et Princesses”.

S.L. (avec MAP)