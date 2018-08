Le roi Mohammed VI limoge Mohamed Boussaid

Le ministre de l’Intérieur a tenu, mercredi à Tétouan, une réunion avec les walis des régions et les gouverneurs des provinces, des préfectures et des préfectures d’arrondissements du Royaume.

