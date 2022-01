Le Roi Mohammed VI félicite Felipe VI d’Espagne

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime « Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie au Souverain et à l’ensemble des membres de la Famille Royale espagnols ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple espagnol ami ».

A cette occasion, « SM le Roi réitère au Roi Felipe VI, Sa fierté des liens d’amitié solides unissant les deux Souverains et les deux Familles Royales ».