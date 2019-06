Le roi Mohammed VI félicite l’Émir du Qatar

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Emir de l’État du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, à l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, saluant à cette occasion les réalisations et les acquis importants du peuple qatari sur la voie du développement global.

Saluant la solidité des liens de fraternité et d’estime mutuelle liant les deux Chefs d’État, ainsi que les relations qui unissent le Maroc et le Qatar, lesquelles sont fondées sur la coopération constructive et la solidarité agissante, le roi réitère sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani pour raffermir ces relations et consolider le partenariat maroco-qatari, et ce pour servir les intérêts des deux peuples frères.